Firenze, 7 gennaio 2021 - Ecco la quotidiana mappa sui nuovi casi di positività che si registrano nei comuni toscani. Le tabelle vengono diramate ogni giorno dal governatore Eugenio Giani. Ebbene, il tasso di incidenza ogni centomila abitanti spiega se il numero di positivi individuati nelle ultime 24 ore in un comune sia da considerare "pesante" o meno. Perché ovviamente una manciata di casi ha un rilievo diverso sui 200mila abitanti di Prato o sui 500 di Sassetta. Ecco perché la Regione Toscana fornisce questo dato, che al di là dei tecnicismi aiuta a individuare la corsa del virus sul territorio regionale.

I capoluoghi di provincia

In salita il tasso giornaliero per 100mila abitanti. A Firenze è 469, contro i 324 di ieri, Grosseto schizza a 299, Prato supera il capoluogo con 484, Livorno 355, Pisa 493, Pistoia 480, Siena 397, Lucca 423, Arezzo 400 tondi tondi, Massa Carrara 389.

I comuni

Il dato peggiore delle ultime 24 ore è quello di Fabbriche di Vergemoli, un comune italiano sparso di 732 abitanti della Garfagnana. Sono bastati 7 casi in più per far schizzare la percentuale. Abbiamo poi Careggine, sempre nella provincia di Lucca, dove il tasso di incidenza è a 959. Segnaliamo poi Monsummano Terme nella zona centrale, con 671 e Montemignaio, nell’aretino, con 766. 649 a Pitigliano, comune della provincia di Grosseto, che registra 24 nuovi casi su una popolazione di 3698 persone.

Ulteriori info

Il comune con l'incidenza più leggera tra quelli che hanno avuto almeno un positivo è Capoliveri, all’isola d’Elba, con 1 nuovo caso ed un tasso d’incidenza pari a 24. Non va male anche a Castel del Piano, nel grossetano, che si ferma a 62.

Zona centro

Nella zona centrale, il ‘podio’ dei comuni con i dati peggiori vede la presenza di tre realtà del pistoiese: Monsummano Terme con 671, Massa e Cozzale con 670 e Montecatini Terme con 647. Al quarto posto Montopoli in Val d’Arno, a Pisa, con 644 e Vinci con 640. Ci spostiamo poi a Castelfranco di Sotto (Pisa) con 628 e Capraia e Limite che si attesta a 623. Tra i dati peggiori, anche quelli di Pieve a Nievole (590) e Poggio a Caiano (578).

Zona nord ovest

Nella zona nord ovest (province di Massa Carrara, Lucca, Pisa e Livorno), situazione preoccupante a Lajatico (863), Calcinaia (681), Massarosa (576), Castelnuovo in Garfagnana (573). Nel comune di Livorno segnaliamo Castagneto Carducci con 446. All’isola d’Elba, il comune col dato più alto è Campo nell’Elba con 15 nuovi casi e un tasso del 323.

Zona sud est

Nella zona sud est (province di Arezzo, Grosseto e Siena) continua ad andare male Pitigliano (649). A Grosseto troviamo anche Sovicille (458) e Castiglione della Pescaia (365). Nell’aretino, ecco Marciano della Chiana (645), Castelfranco Piandiscò (639) e Terranuova Bracciolini (618). A Siena l’incidenza peggiore è a Buonconvento (646) e Pienza (591).