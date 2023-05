Coverciano rinasce Con Campo di Marte il distretto del calcio

di Ilaria Ulivelli

Il distretto dello sport e del calcio più bello e più grande d’Europa. Con queste parole il sindaco presenta in consiglio comunale la delibera con cui si approva (31 presenti, 28 sì e 3 non votanti), con immediata esecutività, l’ampliamento e la ristrutturazione del Centro tecnico federale di Coverciano che, dalla fine degli anni Cinquanta, è la casa delle Nazionali italiane di calcio, il luogo dove si preparano gli eventi internazionali, e una vera università del calcio italiano, sede dei principali corsi per i ruoli tecnici e per i raduni arbitrali.

"Per me Coverciano rappresenta un valore aggiunto – dice Dario Nardella – una struttura pubblica che viene giustamente finanziata con denaro pubblico". E, in queste parole, si coglie la stoccata che il sindaco intende dare a chi sostiene che lo stadio Franchi non debba ricevere fondi pubblici. Un investimento da 15 milioni, realizzato dalla Figc, per cui Nardella ringrazia il presidente Carlo Gravina, che ha creduto nel potenziale della città. "Nessun’altra città in Europa può vantare uno spazio così ampio e di qualità destinato allo sport e al calcio – incalza – Aperto alla città, ai giovani e anche attrazione per i turisti".

L’operazione, ricorda il sindaco, "lega definitivamente la Nazionale a Coverciano e quindi a Firenze – dice – Ricordo ancora quando nel 2015 se ne paventava la chiusura e lo spostamento a Roma". Parla, dunque, di un risultato storico.

L’intervento prevede un un ampliamento totale di 7.530 metri quadri, dei quali 2.800 saranno destinati al parcheggio. La struttura sarà valorizzata con nuove costruzioni e con il recupero edilizio di alcune delle esistenti attraverso un intervento caratterizzato da criteri di rispetto e integrazione paesaggistica, di innovazione, sostenibilità ed efficientamento energetico.

Coverciano è il proseguimento naturale della parte sportiva di Campo di Marte: saranno collegate, a pochissimi minuti di distanza, con la tramvia che correrà poi verso Rovezzano.

E proprio a proposito di Campo di Marte si fa un punto sullo stadio Franchi e della città dello sport che lo abbraccia. Nardella vuole "tranquillizzare tifosi e fiorentini che la gara pubblica per l’assegnazione dei lavori è già partita – spiega – e per questo invito tutti ad avere un comportamento sobrio in atteggiamenti e dichiarazioni, perché si tratta di un bando da decine e decine di milioni di euro". Come a dire, occhio, che il rischio della turbativa d’asta è dietro l’angolo.

Sui 55 milioni negati dalla commisione Ue Nardella continua ad auspicare che "non vengano sottratti" perché sarebbe una cosa "ingiusta e ingiustificata". Al momento, ribadisce che Palazzo Vecchio "non ha ricevuto alcuna comunicazione diretta di definanziamento". Quindi avanti col cronoprogramma per non perdere i 95 milioni del ministero della Cultura, che con la rivalutazione salgono a 125. "La gara sarà conclusa con l’aggiudicazione in estate, mentre entro fine anno dovranno partire i cantieri".