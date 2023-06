Costruzioni irregolari in campagna, denunciato proprietario di un terreno fra Sesto Fiorentino e Firenze

Il proprietario di un terreno è stato denunciato per aver realizzato alcune costruzioni irregolari in campagna. I carabinieri della stazione forestale di Ceppeto hanno svolto diversi accertamenti nelle campagne fra Sesto Fiorentino e Firenze insieme ai tecnici dell’Ufficio Edilizia Privata di Palazzo Vecchio. Sono stati così scoperti alcuni manufatti edili in un’area con vincolo paesaggistico, alla luce della "Dichiarazione di notevole interesse pubblico del massiccio di Monte Morello". Inoltre l’area oggetto dell’intervento si trova all’interno di un’area naturale protetta di interesse locale (Anpil); oltre che classificata secondo il piano strutturale come zona a pericolosità geologica molto elevata. Per tutte queste irregolarità il proprietario è stato dunque denunciato all’autorità giudiziaria per aver realizzato manufatti in violazione del Testo Unico dell’edilizia.