Costruire un laboratorio cittadino sull’ambiente e la sostenibilità. A Firenze parte il percorso per il clima

Oltre 200 persone e più di 60 associazioni, enti e comitati hanno partecipato ieri all’apertura del percorso di ‘Firenze per il clima’, progetto lanciato dall’assessore all’ambiente Andrea Giorgio che vuole costruire un ampio laboratorio cittadino di partecipazione su ambiente, transizione ecologica e sostenibilità. "Eventi drammatici come quelli di queste ore - ha dichiarato Giorgio - dimostrano che occorre agire in fretta. Non è più maltempo ma crisi climatica ed è questo il motivo per cui siamo qua. Il rischio concreto è che inondazioni ed altri fenomeni atmosferici estremi si ripresentino con sempre maggiore frequenza".