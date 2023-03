Costituzione illustrata dagli abitanti

Sulla facciata del Teatro Giotto da sabato mattina è affisso un manifesto grande circa sei metri per tre che riporta la scritta: "I care Don Lorenzo Milani. Articoli della Costituzione dipinti dai cittadini". Un progetto curato dalla compagnia teatrale fiorentina Chille de la Balanza in occasione del centenario della nascita di don Milani con il sostegno della Regione e dei comuni milaniani. Per realizzare il manifesto sono stati chiesti ai cittadini contributi grafici sugli articoli della Costituzione, che poi sono stati assemblati. Uno di questi manifesti si trova appunto a Vicchio, mentre gli altri sono a Firenze, Calenzano e Montespertoli, tutti luoghi legati all’esperienza di Don Milani. "Tra le materie che si studiavano a Barbiana c’era la Costituzione. Questo progetto la riporta all’attenzione dei cittadini, per non dimenticarla", sottolinea il sindaco Filippo Carlà Campa.

