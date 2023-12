Costì in concerto al Glue: "Mi salvo con l’autoironia"

di Giovanni Ballerini

Per i tanti fan dei fiorentini Street Clerks è da non perdere il concerto che sabato vedrà sul palco del Glue il loro bassista, Cosimo Ravenni che, nella nuova veste solista, ha adottato il nome d’Arte di Costì, inciso l’album "Masochismo puro piacere" e, dopo un anno di ottimi concerti, si ripropone live nella sua Firenze con una marcia in più e tanto entusiasmo.

"Non suonerò con gli Street Clerks, ma da solista – spiega Costì -. Canterò e suonerò piano, chitarra e basso, ma al mio fianco ci sarà la mia band, con Stefano Tamborrino alla batteria, Elise Duchemin al basso, Giovanni Milani ai sax, Samuele Cangi ai sinth e alla tromba e Alice Maggiara Bologna alla chitarra elettrica".

Tutti insieme appassionatamente?

"È già un anno che sono partito con questo mio progetto e quindi il concerto di sabato 30 dicembre 2023 sarà un bilancio dinamico, il miglior modo per festeggiare 12 mesi di attività festeggiando con chi verrà a seguire il live. Ci tenevo a farlo al Glue di viale Manfredo Fanti, perché è uno dei pochi spazi cittadini dove c’è un ascolto attento e una buona organizzazione tecnica".

Cosimo, ha scelto di chiamarsi Costì per sottolineare la sua fiorentinità?

"Tendenzialmente no. Ma mi faceva piacere trovare un nome d’arte che rimandasse a Firenze. Ha le prime tre lettere del mio nome, è un alias corto, facile da ricordare".

Nel frattempo gli Street Clerks si sono sciolti o no?

"No. Continuiamo a suonare insieme e a fare in tv la trasmissione con Alessandro Cattelan, che a gennaio riparte su Rai2. Io poi da musicista faccio diverse cose, quella su cui punto di più è l’avventura solista Costì, ma ho anche ripreso a studiare contrabbasso classico, per cui mi sono diplomato al Conservatorio Cherubini di Firenze. Vivo facendo musica, ma non è un lavoro d’ufficio, è necessario continuare a sperimentare in varie direzioni".

E, a 36 anni, ha scelto di farlo ancora di più?

"È il momento dei bilanci, i miei credo siano positivi. Non potevo fare di più. Ora cerco di andare oltre".

Nelle sue canzoni di che parla?

"Cerco di non essere troppo pesante. I cantautori sono spesso autoreferenziali, parlano delle solite cose. Io amo il lato malinconico del pentagramma ma mi salvo con un po’ di autoironia e psichedelia".

In che senso?

"Lo vedrete in questo concerto che amo pensare fuori dai soliti schemi. Darò spazio alla musica e al suono è introspettivo, ma anche psichedelico di Costì. Lo dimostra il pezzo nuovo ’Solo con te’ che proporrò in anteprima al Glue con un arrangiamento studiato ad hoc".