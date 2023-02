Costi dell’energia L’ondata di rincari si fa ancora sentire pure con i prezzi in calo

di Monica PieraccinI

I prezzi dei prodotti energetici rallentano, ma ancora non riescono a compensare i rincari che hanno dovuto affrontare le famiglie nel 2022, con l’anno che si è chiuso per Firenze con un’inflazione al +12 per cento, e quelli che dovranno affrontare ancora nel 2023. Solo per riscaldare e illuminare la casa, lo scorso anno i fiorentini hanno pagato mediamente 2.800 euro.

Più precisamente – rileva Facile.it, prendendo come riferimento i consumi degli utenti che sono ancora sul mercato tutelato – hanno speso 1.349 euro per la bolletta elettrica e 1.407 per quella del gas. Con rincari esorbitanti rispetto al 2021: +108 per cento per l’energia elettrica, +57 per cento per il gas. L’inizio dell’anno non è andato meglio. Oltre ai prezzi ancora molto alti per i prodotti alimentari a più alta frequenza di consumo, sono aumentati i costi dei mutui variabili e le spese bancarie.

In alcune tratte autostradali sono aumentati i pedaggi, poi per i fumatori sono aumentati dell’8-10 per cento medio tabacchi e sigari e con l’addio allo sconto sulle accise, rispetto a fine 2022, costa di più anche la benzina. Codacons Toscana ha messo insieme tutti questi aumenti stimando un rincaro per il 2023, al netto di gas e luce, di circa 2.435 euro a famiglia.

"Purtroppo – commenta Silvia Bartolini, presidente del Codacons Toscana – non ci aspettiamo nel breve termine, e quindi nel 2023, un ritorno alla normalità sul fronte dei prezzi. Bisogna attendere che rientri la crisi energetica che anche quest’anno si farà sentire, con ricadute sui prezzi al dettaglio e sulle tariffe dei servizi".

Per quanto riguarda le bollette, preoccupa la scadenza a giugno 2023 del blocco delle modifiche unilaterali dei prezzi dei contratti di fornitura con le società dell’energia, che potrebbero portare a nuovi rincari. "L’auspicio – conclude Bartolini – è che nel 2024 si possa trovare una soluzione alla crisi energetica e che quindi i prezzi possano scendere a livelli sostenibili dalle famiglie".

Ed ecco i principali aumenti stimati da Codacons Toscana per il 2023. Chi ha un mutuo variabile dovrà sostenere un aggravio di spesa di 1.260 euro, mentre per i prodotti alimentari in generale i rincari saranno di oltre 500 euro in un anno. Seguono i trasporti, con un +490 euro, di cui 366 per i carburanti conseguenza dello stop al taglio delle accise e della crisi energetica e 4 euro per l’aumento dei pedaggi.

Su anche l’assicurazione auto (+18 euro) e, per effetto del rialzo dei tassi, i costi di gestione dei conti correnti e le spese bancarie, che aumenteranno di 9 euro nel 2023.

Infine, le compagnie telefoniche hanno iniziato ad aggiornare le tariffe e ciò si tradurrà per le famiglie in una spesa di circa 30 euro in più l’anno.