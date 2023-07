Costi alti e poco personale "Ambulanze a rischio stop"

di Paolo Guidotti

La Misericordia di Borgo San Lorenzo lancia un allarme grave. E scrive di sentire "il dovere di portare a conoscenza della popolazione della possibilità dell’interruzione dei servizi di trasporto sociali e sanitari". Spiegadno il perché: "Il perdurare del mancato riconoscimento dei costi energetici, una spesa crescente per il maggior impiego di personale a causa di una riduzione dei volontari, nonché l’accumularsi dei ritardi nell’erogazione dei rimborsi, richiedono alla Regione Toscana una sollecita soluzione". "E’ un’istanza – spiega il provveditore Piero Margheri – che stiamo portando avanti in accordo con il coordinamento nazionale delle Misericordie per trovare una soluzione. Ci sono ritardi nei pagamenti da parte Asl e i costi aumentano, soprattutto per la carenza di volontari e il crescente ricorso ai dipendenti che sta facendo diventare gravosi i servizi di trasporto sociale e sanitario".

Margheri non nasconde la propria preoccupazione: "Alla base c’è una crisi generalizzata del volontariato. Noi abbiamo 35-40 volontari ma molti sono anziani. Mancano i giovani per il 118. La società è cambiata, la gente ha meno tempo libero, va in pensione più tardi". Alla Misericordia borghigiana capita di dover dichiarare la propria "non operatività" per il 118 a causa della carenza di operatori. "E ci dispiace – dice Margheri – perciò facciamo frequenti appelli". Ai quali si associa il presidente della Società della Salute Mugello Paolo Omoboni: "Dare qualche ora per gli altri è qualcosa di meraviglioso, che fa crescere, arricchisce, e in questo momento è anche un segnale di attenzione e appartenenza. Faremo a breve una campagna con Società della Salute per incentivare l’esperienza del volontariato". Quanto al rischio di blocco dei servizi di trasporto, Omoboni dice: "L’aumento dei costi sostenuti dalle associazioni in questi ultimi mesi è sotto gli occhi di tutti, e come SdS abbiamo deciso un incremento di quasi il 20% dei rimborsi alle associazioni per il servizio trasporto sociale. Siamo consapevoli che occorrono più risorse, ma ci sono anche vincoli sul fondo sanitario: dagli incontri fatti con le associazioni è chiaro che il 118 è un servizio strutturalmente in perdita, e i rimborsi non coprono le spese. La Regione è al lavoro per una soluzione, la Società della Salute ha rappresentato la situazione locale. Serve la volontà di tutti per trovare e raggiungere una soluzione".