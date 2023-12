S’intitola "Cosimo I dei Medici. Il padre della Toscana moderna" (Giunti Editore) il nuovo libro di Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana. Giani racconta una storia di genio e bellezza, ma anche di intrighi e sventure: ingredienti che hanno caratterizzato la vicenda biografica della famiglia dei Medici, signori di Firenze, e l’intero Rinascimento.

Figura centrale di questo periodo fondamentale nella storia e nella cultura europee è Cosimo I (Firenze 1519-1574), primo granduca di Toscana e artefice della sua trasformazione in Stato.

Giani, grande appassionato di storia, in questo libro ne ripercorre la vita e le imprese di governo, il rapporto con le arti e ne evidenzia soprattutto la dimensione di legislatore e statista capace di portare quella che fino allora era stata una piccola potenza regionale al livello delle corti e delle grandi nazioni del Cinquecento. "Oggi la Toscana è conosciuta, amata, desiderata in tutto il mondo per le città e i borghi, per la costa e le isole, per il mare e la montagna. Ma non sarebbe la stessa senza il segno che nella sua storia ha lasciato Cosimo I dei Medici" spiega il governatore. Il volume sarà presentato alla stampa il 18 dicembre (ore 11) presso la Sala Giuntina di Villa La Loggia a Firenze, sede di Giunti Editore (via Bolognese 165) mentre il 20 dicembre (ore 19), alla Giunti Odeon di piazza Strozzi si terrà la prima presentazione pubblica.