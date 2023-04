Cosimo e la sua musica allegramente triste

di Barbara Berti

"Solo conoscendo bene noi stessi, si possono accettare i nostri difetti... con il sorriso". E’ quanto crede il musicista fiorentino Cosimo Ravenni (35 anni), in arte Costì, già noto per la sua attività live e televisiva col gruppo "Street Clerks" e Alessandro Cattelan, che adesso debutta come solista con l’album "Masochismo Puro Piacere". L’artista si esibirà domani sera al Combo Social Club di via Mannelli in un live infuocato che vedrà sul palco anche Leonardo Baggiani (voce, basso, bass synth), Stefano Tamborrino (batteria) e Samuele Cangi (tromba, synth).

Cosimo, quando la musica è entrata nella sua vita?

"Da sempre. A 12 anni ho iniziato a suonare il basso elettrico. All’epoca non pensavo di dedicarmi a tempo pieno alla musica ma mi piaceva molto, tanto che ho studiato al conservatorio Cherubini di Firenze".

L’avventura con gli ’Street Clerks’ quando nasce?

"Nel lontano 2007, inizialmente facevamo prevalentemente cover e poi nel 2010, quando abbiamo vinto il Rock Contest di ‘Controradio’, abbiamo prodotto il nostro primo Ep e da lì le cose sono cambiate. Anche grazie al caso che ha voluto che Alessandro Cattelan vedesse un nostro concerto e ci chiamasse a lavorare con lui. Ormai sono dieci anni che il gruppo suona nelle trasmissioni tv di Cattelan".

Adesso ha aperto un nuovo capitolo: il progetto da solista. Perché questa scelta?

"Durante la pandemia ho iniziato a scrivere vari pezzi, sentivo l’esigenza di esprimermi, sfogarmi, mettere nero su bianco i pensieri. E questi, piano piano, si sono trasformati in canzoni".

L’album di debutto ’Masochismo Puro Piacere’: un titolo azzardato?

"(Ride, ndr) Non è legato a feticismi di tipo sessuale. E’ la sintesi delle 12 tracce dell’album, canzoni che raccontano prima di tutto le relazioni umane, amorose e d’amicizia. Ma è la malinconia il sentimento che prevale: quel misto di gioia e tristezza che tira fuori la parte più ermetica dell’individuo, costringendolo a esplorare la parte più profonda di se stesso. Per esempio nel brano ‘Mi piace stare male’ a un certo punto c’è una frase che recita: sono più profondo quando sono depresso".

Malinconia, nel suo caso, fa rima con autoironia?

"Sì, perché i miei punti di riferimento cantautoriali sono Ivan Graziani, Gianni Togni e Loredana Bertè, ma anche Sergio Caputo, Giorgio Gaber e Nino Buonocore: artisti intensi dallo spirito libero e rock’n’roll. Quindi mi piace parlare di storie vere ma senza prendermi troppo sul serio. La malinconia è sempre condita da un po’ di ironia, allegramente triste e consapevole".