Così si apre la campagna elettorale I dem alle prese col nodo primarie

Lo scatto in avanti di Italia Viva apre la campagna elettorale per le comunali. E non poteva essere diversamente, visto che già all’interno del Pd le divisioni congressuali hanno dato il via alle danze. La maggioranza dem sta con Bonaccini: una filiera che parte dal segretario Francioli e prosegue con il consigliere regionale del collegio, Fausto Merlotti, il sindaco Fallani e il vice Andrea Giorgi (foto), che stando ai ‘rumors’ sarebbe il candidato in pectore per le amministrative 2024. Ma il gruppo che ha sostenuto Elly Schlein, potrebbe chiamare a una nuova conta, spingendo per le primarie. In questo caso Giorgi potrebbe avere come antagonista l’assessore alla cultura Claudia Sereni o l’ex assessore Andrea Anichini. Ci sarebbe anche un terzo incomodo sempre interno alla giunta, ossia Yuna Kashi Zadeh, che un po’ scherzando, un po’ sul serio, non ha mai escluso a priori una possibile discesa in campo. Sarà il segretario Francioli a decidere se concedere o meno le primarie.

Di certo quelle del 2014 hanno prodotto ferite mai sanate. Il candidato allora dato per favorito, l’ex assessore provinciale Marco Gamannossi, venne sconfitto da Fallani proprio al termine di una corsa a tre interna al partito. La componente renziana in opposizione a Gamannossi presentò Mario Pacinotti; Fallani, vero e proprio outsider rispetto alle logiche Pd, vinse grazie alla componente civica che gli permise di avere voti uscendo dal partito. Quella stagione politica sta andando in archivio, ma pur essendo diversi gli obiettivi dieci anni dopo, il nuovo confronto presenta dinamiche molto simili.