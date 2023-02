Così il Covid ha influenzato la percezione

Lo racconta lo scrittore Marcel Proust in "Alla Ricerca del Tempo Perduto": non possiamo sempre ricondurre il tempo a una visione univoca dettata dal semplice conto dei minuti o delle ore. Un profumo noto, il sapore e l’odore di un cibo a noi caro, come la famosa madeleine, possono dilatare o restringere il tempo. Pensiamo ora al lockdown. Sembra ieri quando eravamo chiusi in casa, uscivamo solo per fare la spesa e i contatti erano limitati a una videochiamata. In quei mesi abbiamo provato emozioni contrastanti, sensazioni che ci hanno fatto percepire il tempo in modo differente. Inizialmente le giornate passavano liete e veloci, ma poi sono diventate interminabili, tutte uguali perché il cervello non riceveva più stimoli nuovi e positivi. Finalmente siamo tornati alla nostra vita, alle vacanze al mare o in montagna, dove il tempo vola perché gioia e divertimento sono emozioni gratificanti per il cervello. Alla fine di questa analisi abbiamo capito che il tempo è come il vento, una brezza leggera che accarezza i capelli o può travolgerti come un tornado che porta con sé tutto ciò che trova sul suo cammino.