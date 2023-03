Cosa fare nel weekend tra libri, conferenze, mercato e concerto pop

Arte, cultura e musica nel fine settimana di Fiesole. In collaborazione con la biblioteca comunale, oggi alle 18 presso la Sala del Basolato di piazza Mino sarà presentato il libro "L’eco della valle. Sulle note dello Zen" di Anna Maria Shinnyo Marradi. Interverrà l’autrice in dialogo con Massimo Shido Squilloni. I mediatori culturali di Amir, il progetto di accoglienza e inclusione, propongono oggi alle 16 una visita guidata sul fenomeno della schiavitù nel mondo romano, come emerge dai monumenti e dai reperti archeologici di Fiesole, e domani (Museo Bandini ore 16) su "l’arte cristiana con gli occhi dell’Islam" . Domenica invece tornerà il Mercato della terra in piazza del Mercato (8.30-14) e non mancherà, come per le altre edizioni, un momento di riflessione e approfondimento presso l’Ufficio informazioni e accoglienza turistica di Fiesole, in via Portigiani, dove alle 10.45 si parlerà di nascita e cura dell’orto biologico. Quindi alle 11.45 un incontro sui rimedi naturali per la cura delle piante ornamentali da appartamento. Domenica alle 21, il concerto della cantante pop Paola Guadagno accompagnata dalla Filarmonica Verdi al nuovo Teatro di Fiesole. Ingresso libero