Cosa è la bonifica di un romanzo

Il lavoro di "bonifica" riguarda più la sostanza che la scrittura in sé. Della "correzione" del romanzo parlerò più avanti, alla lettera "C", ma appunto la bonifica è un’altra cosa, un’operazione diversa, più generale, forse anche più profonda, che può essere messa in atto anche durante la scrittura, anche se a volte non è facile, e per cogliere le parti "sbagliate" ci vuole il romanzo finito. Sia chiaro, è una distinzione tutta mia, per cercare di chiarire la differenza tra due fasi dell’aggiustamento di un’opera letteraria. La bonifica ha a che fare con l’Armonia, di cui ho parlato alla lettera "A", ma secondo me vale la pena di tornare sull’argomento e di approfondire. La bonifica è il tentativo di eliminare quegli elementi estranei al nostro lavoro che strada facendo si sono nascosti tra le righe, pronti a saltare fuori davanti agli occhi del lettore (che vede e sente ogni cosa). Si si tratta di individuare quei vocaboli, quelle proposizioni e quei paragrafi emersi nella nostra scrittura, derivati da umori e frustrazioni personali, da sfoghi, da piccole vendette contro qualcuno, che schiacciano la scrittura verso una dimensione troppo personale (usando una metafora: una dimensione "provinciale") e la allontanano dalla possibilità di diventare universale ("internazionale"). Non ci dobbiamo affezionare a tutto quello che scriviamo, sarebbe un po’ come tenersi in casa la spazzatura. Buttare via delle parti non significa tagliarsi le dita, ma le unghie. Questa operazione comporta una certa onestà verso se stessi, una sincerità che a volte arriva con il tempo, cioè con l’esperienza. Quando parlo di sincerità, intendo anche la capacità di lasciarsi andare a raccontare certi episodi della propria vita che magari ci suscitano rabbia e rancore verso qualcuno, episodi in cui ci siamo sentiti "offesi", e attraverso l’occasione della parola scritta, scoprire il piacere di ribaltare le cose e rivelare la propria sconfitta, la propria disonestà, il torto fatto e non subito, un momento meschino di cui ci vergogniamo, senza cercare di contrabbandare nella scrittura la nostra rabbia di allora per cercare di salvare noi stessi rimanendo insomma impigliati nel nostro umore, senza guardare con occhi limpidi quello che è successo. Scrivere non è solo raccontare una storia, è anche una grande occasione per fare chiarezza dentro di noi, anche quando raccontiamo qualcosa che non abbiamo vissuto personalmente.