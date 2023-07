Cortocircuito in ospedale, tecnico ustionato

Stavano installando un nuovo angiografo, quando il quadro elettrico su cui aveva le mani ha preso fuoco, prendendo in pieno uno dei tecnici. L’uomo, 55enne di Scandicci è ora ricoverato all’ospedale Cisanello di Pisa in gravi condizioni, con ustioni di secondo e terzo grado su varie parti del corpo, anche in volto. La prognosi è riservata. Questo il bilancio del grave incidente sul lavoro che è avvenuto ieri mattina, intorno alle 10, nel reparto di Emodinamica.

I tecnici erano al lavoro per installare il secondo angiografo, annunciato dal reparto di Cardiologia poche settimane fa nell’ambito del potenziamento dell’assistenza cardiovascolare del San Luca. Al momento del drammatico incidente, era in atto un intervento, a quanto pare concordato con l’area tecnica, su un quadro elettrico in tensione. Ad un certo punto, per motivi ancora tutti da chiarire, un corto circuito ha mandato in fumo il quadro elettrico, sviluppando una fiammata che ha investito il tecnico che ci stava lavorando.

Lì intorno e nei corridoi, i colleghi impegnati come lui nell’installazione del macchinario, nonché medici, personale sanitario e pazienti. Immediato l’intervento per soccorrere il lavoratore che è stato subito portato in pronto soccorso per le prime cure e da qui, una volta stabilizzati i parametri, trasferito in ambulanza, in codice rosso, a Cisanello, dove è ancora ricoverato in prognosi riservata per le gravi ustioni riportate.

"Il personale dell’ospedale ha provveduto a mettere in sicurezza l’area - hanno fatto sapere dall’ospedale - così da permettere anche il ripristino dell’alimentazione, interrotta soltanto in alcuni settori dell’ospedale, in particolare Emodinamica e Blocco operatorio". La notizia dell’incidente si è diffusa molto velocemente, provocando sconcerto per quello che è l’ennesimo caso di infortunio sul lavoro. Motivo per cui la politica non è rimasta in silenzio.

"Esprimiamo la nostra solidarietà al tecnico rimasto ustionato a seguito di un incidente avvenuto all’ospedale di Lucca - ha tenuto a precisare il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi - Da fonti di stampa, apprendiamo che l’uomo durante l’installazione di un secondo angiografo nel reparto di cardiologia, è rimasto investito da una fiammata mentre stava intervenendo su un quadro elettrico".

"Chiediamo alla Asl Toscana Nord Ovest – aggiunge Fantozzi – di far luce quanto prima sulla dinamica dell’incidente per comprendere eventuali responsabilità".

Intanto si indaga sull’accaduto. Sul posto, subito dopo l’incidente, è intervenuto il dipartimento di Prevenzione Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro dell’Azienda Usl Toscana nord ovest, insieme a due agenti di polizia già in presidio in ospedale, che si occuperà di analizzare a fondo la situazione, quindi chiarire cosa è successo e come è potuto accadere, ma soprattutto se ci sono o meno responsabilità.

Al contempo la Procura di Lucca, da quanto si apprende da fonti investigative, ha aperto un fascicolo per lesioni colpose dovute a incidente sul lavoro. Un atto dovuto che per il momento vede nessuna persona indagata in attesa di fare chiarezza sull’accaduto.

Teresa Scarcella