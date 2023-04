Corteo del 1° Maggio con tutti i Comuni

Il tradizionale appuntamento con il Corteo del Primo maggio organizzato da Cgil, Cisl e Uil, riunirà i Comuni della Piana. Il programma prevede, lunedì alle 10, il ritrovo in piazza Ginori poi partenza del corteo per le vie cittadine e deposizione di corone ai Caduti, alle 11,30, in piazza Ginori, saluti del sindaco Lorenzo Falchi e il comizio di Paola Galgani, segretaria generale Cgil Firenze.

I "Manicomici"

per beneficenza

Ridere insieme facendo beneficenza: questo l’obiettivo della serata che vede una divertente commedia in vernacolo del gruppo "I Manicomici", dal titolo "Io m’abbado da me" e l’eloquente sottotitolo "se son corna fioriranno", scritta da Roberto Cardellini (che cura anche la regia), in scena il 5 maggio alle 20,45 e il giorno dopo alle 15,45 al Cinema Multisala Grotta (via Gramsci 334). Introdurrà Bruno Pradal. Il biglietto costa 15 euro (offerta minima) e il ricavato sarà devoluto all’Associazione comunale anziani e al Chicco di grano per le loro attività.