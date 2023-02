Corso di primo soccorso stasera a Montebonello con la Croce Azzurra

Una serie di serate formative gratuite rivolte alla popolazione per l’apprendimento di nozioni sulle tecniche di primo soccorso, in particolare per i casi di arresto cardiaco e di manovre di disostruzione. Primo appuntamento oggi al Circolo Arci di Montebonello; 23 febbraio Auditorium Lisetta Pratesi, Pontassieve; 28 febbraio Circolo Mcl di Sieci; 2 marzo Circolo Arci Girone; 7 marzo Circolo Arci Pelago; 9 marzo Circolo Arci Troghi.

Durante le serate, dalle 21 alle 23, saranno presenti istruttori e volontari della Croce Azzurra che illustreranno le caratteristiche e le procedure operative di utilizzo di defibrillatori semiautomatici attraverso filmati e dimostrazioni pratiche. Ciascun incontro si concluderà con uno spazio per le domande e la possibilità di provare il massaggio cardiaco e utilizzo del Dae. Per prenotazioni è possibile chiamare il numero 055832441 dal lunedì al venerdì, alle 8.30 alle 18. Leonardo Bartoletti