Corso di pittura con l’associazione ‘Colori del Levante’

Una terra di potenziali artisti che, ora, hanno la possibilità di avviare il proprio talento. Ritorna a Pontassieve il corso di pittura organizzato dall’associazione Colori del Levante Fiorentino. Durante il corso sarà utilizzata principalmente la tecnica ad olio, le nozioni saranno comunque utili anche per approcciarsi ad altre tecniche, come l’acrilico e l’acquerello. Il corso è adatto sia ai principianti sia a chi, pur avendo già nozioni o esperienza, vuole riavviare un percorso pittorico o si vuole confrontare con altri artisti. Gli incontri alla sede di via Lisbona 18b, ogni mercoledì alle 21 a partire dal 5 aprile per sei settimane. Le iscrizioni devono essere presentate entro il 31 marzo. Il corso è riservato agli associati o a coloro che si vorranno associare. Per i non soci il costo è di 80 euro, comprensivo della quota associativa 2023. Per informazioni: 3480712546 o www.coloridellevantefiorentino.it

L.B.