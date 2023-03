Corsini, la street art al femminile

E’ una mostra speciale, quella che si è inaugurata nel foyer del teatro Corsini, intitolata ""Davanti le quinte. L’arte e la street art al femminile in teatro": aperta dall’8 al 20 marzo, presenta 13 artiste, sguardi diversi, ironici e incisivi. Come LeDiesis, la coppia artistica che rende omaggio alle Superwomen del nostro tempo, come Laika, la street artist romana definita la "Banksy italiana"; da Miss Quark, nota per i paste up che raffigurano le scarpette rosse, a ZeldaBomba, disegnatrice francese. E ancora: le artiste fiorentine C_ska e JD Blackcap, la croata Ž.F.L, le grafiche digitali di Daria Derakhshan e i collage della romana Streetartee. Non mancano le mugellane: le giovanissime Mila Biagioni e Giulia Cerbai, Lia con i suoi personaggi fumettistici e Roberta Bertini con i suoi tenui acquarelli. La mostra è aperta lunedì 16-20, giovedì 16-19, sabato 10-13 e 20-23, domenica 16-22 (ingresso libero).