Corsi per potare gli olivi, al via le lezioni

Anche quest’anno l’Associazione Turistica Calenzano continua la collaborazione con le aziende agricole del territorio organizzando due corsi di potatura, uno dedicato agli alberi da frutto e uno agli olivi. Il primo, quello legato agli alberi da frutto, prevede tre giornate formative: quella iniziale, teorica, oggi dalle 9,30 alle 12,30, negli spazi dell’Altana del Castello di Calenzano Alto seguita da due lezioni pratiche domani e sabato 22 febbraio nei terreni dell’azienda agricola Semia in località sant’Angelo. Al termine sarà rilasciato un attestato di partecipazione a chi avrà frequentato il corso che sarà realizzato con un minimo di dieci partecipanti. Stessa modalità sarà adottata anche per il corso di coltivazione e potatura olivi che, però, sarà effettuato nel mese di marzo: la lezione teorica, sempre all’Altana, è già fissata per sabato primo marzo, dalle 10,30 alle 12,30, mentre quelle pratiche sono in calendario per le domeniche 2 e 9 e saranno effettuate in aziende agricole locali. Anche in questo caso per i partecipanti ci sarà un attestato. Il costo è di 50 euro. Le iscrizioni potranno essere effettuate fino a due giorni prima dall’inizio dei corsi. Info e iscrizioni: Atc - telefono 055.05.02.161 - [email protected] - www.atccalenzano.it.