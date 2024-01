Corsi per docenti e genitori, ecco il programma

Iniziato circa due anni fa, il percorso per la "Comunità educante" di Scandicci giunge a maturazione con alcuni frutti concreti e sostanziosi. I primi sono i corsi di formazione per docenti e genitori che prenderanno il via nelle prossime settimane e che già stanno ottenendo buoni riscontri in termini di iscrizioni: "Questi corsi – spiega l’assessore alla Pubblica istruzione Ivana Palomba – nascono dai questionari che abbiamo somministrato l’anno scorso a docenti, genitori e studenti nei quali cercavamo di individuare le difficoltà e criticità da risolvere cui la scuola non riesce a sopperire. Dopo le risposte ricevute abbiamo deciso, dopo molti anni, di tornare a investire su corsi di formazione per dare un supporto concreto rispetto alle problematiche che ci erano state poste. Così sono stati organizzati tre percorsi, di cinque incontri ciascuno, per i docenti, uno per quelli della fascia 0-6, uno per la primaria e uno per la secondaria di primo grado che sarebbero dovuti iniziare il prossimo 8 gennaio. Visto che le iscrizioni stanno arrivando numerose però abbiamo deciso di posticipare l’inizio al 22 gennaio. Subito dopo prenderanno il via i corsi per i genitori che hanno riscosso un grande interesse". Gli incontri, alla Fabbrica dei saperi in piazza Matteotti, in questo caso saranno due per diverse fasce d’età: il 26 gennaio e 16 febbraio per papà e mamme di bambini da 0 a 6 anni e il 2 e 23 febbraio per chi ha figli dai 6 ai 14 anni. Visto che proprio i bambini e ragazzi sono al centro della "Comunità educante" anche per loro sono in corso, nelle scuole, specifiche iniziative: "Dopo due anni di lavoro – conclude Palomba - stiamo portando a termine il percorso sulla cittadinanza attiva, il consiglio comunale studentesco, con l’obiettivo di avvicinare i ragazzi alla cosa pubblica, e il prossimo il 15 gennaio ci sarà l’elezione del primo sindaco degli studenti. Poi, sulla scorta del questionario dell’anno scorso che ha evidenziato una particolare sensibilità su questi temi dei bambini della primaria, abbiamo deciso di creare la prima giornata del volontariato ponendo in connessione le scuole con le associazioni di volontariato del territorio che rappresentano una vera ricchezza, mettendo insieme presente e futuro". Sandra Nistri