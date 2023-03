Corsi anti-truffa per anziani

Proseguono gli incontri per imparare a difendersi dalle truffe. Il ciclo è promosso dal Comune per sensibilizzare sul tema soprattutto gli anziani. Agli appuntamenti parteciperanno, oltre al sindaco Angela Bagni, anche il comandante dei carabinieri della stazione di Lastra a Signa Gianni Mitridate e la comandante della polizia municipale Rosa Delvecchio. Il prossimo incontro il 31 marzo (ore 17) al circolo Mcl di Ginestra Fiorentina. Le iniziative sono state promosse dal Comune su sollecitazione delle forze dell’ordine per informare la popolazione sui rischi che si possono correre relativamente alle truffe ai danni di anziani e fragili. La casistica è ampia: dai raggiri on line a quelli a domicilio da parte di falsi incaricati e addetti che cercano con una scusa di entrare in casa. Nei casi dubbi, è sempre consigliato chiamare le forze dell’ordine e chiedere il loro supporto.