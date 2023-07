Corsa podistica, successo di partecipanti

Abdelouahed Lablaida è il vincitore della "Reggello Vallombrosa" . La vittoria della corsa podistica arrivata alla 47° edizione è andata al corridore del Gs Maiano che ha raggiunto per primo il traguardo dopo aver percorso 13,2 chilometri su un dislivello di 650 metri dal capoluogo fino all’Abbazia.

Nell’albo d’oro femminile, Nicole Nesti si aggiudica la vittoria con un tempo di 1 ora, 6 minuti e un secondo.

Ma al di là dei medagliati, colpisce la quantità di partecipanti: ben 340 hanno tagliato il traguardo, un numero molto alto in generale per le corse del genere, ma soprattutto considerando la struttura tecnica di questa competizione tutta in salita.

Consegnato anche il premio alla memoria di Massimo Montaghi. Si tornerà a correre fino all’Abbazia anche il prossimo 23 luglio, con il decennale della Green Run-Vallombrosa Trail chiamato "Oltre la leggenda - La corsa della sostenibilità" con una 20 cilometri non competitiva, la 10+10 a staffetta e l’eco passeggiata di 5 chilometri, tutti percorsi da vivere nella riserva naturale di Vallombrosa.

Man. Plas