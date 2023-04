Corsa contro il tempo Franchi, via alle offerte 90 giorni per finire la gara Nardella bussa al Governo

"Firenze merita uno stadio di livello internazionale. Ieri abbiamo inviato le comunicazioni di conclusione della gara pubblica alle ditte che si sono presentate, per attuare il progetto uscito vincitore dal concorso internazionale, per il quale abbiamo già ricevuto 130 milioni di euro". E ancora: "Il governo si assuma la sua parte di responsabilità trovando una soluzione ai 55 milioni di euro che ci vorrebbero togliere, necessari a completare l’investimento".

Il sindaco Dario Nardella – al netto della reazione al muro eretto dalla proprietà viola che, in sostanza, non fa altro che cristallizzare, sia pure con toni garbati, la distanza siderale di visioni tra Comune e società ("Apprezzo le parole di fiducia e chiarezza di Commisso: prendiamo atto che il patron della Fiorentina conferma che non intende investire neanche un euro sullo stadio qualunque sia l’ipotesi progettuale") – tira dritto sul piano di restyling del Franchi.

Altrimenti, d’altronde, non potrebbe fare anche perché i tempi, come trapela da Palazzo Vecchio, sono strettissimi e sforare – lasciando per un attimo da parte i niet ai fondi Pnrr che fino a prova contraria al momento non si sono tradotti in atti nero su bianco – significherebbe perdere un treno pieno di quattrini per il progetto. La scaletta prevede infatti che entro le ore 13 del 13 giugno pervengano le offerte dei soggetti interessati al piano di restyling (non è dato sapere quanti siano in ballo ma certo è che si tratta di gruppi solidissimi alcuni dei quali avrebbero anche unito le forze per presentarsi al concorso). A questa scadenza seguirà la fase amministrativa (una decina di giorni) dove i soggetti in campo dovranno presentare la documentazione necessaria. Solo allora entrerà in azione la commissione giudicatrice che dovrà valutare l’attinenza dei progetti ai 28 parametri stabiliti per il progetto. Luglio è il mese della scadenza – perentoria – per l’aggiudicazione dei lavori (sarà premiata la qualità; il prezzo varrà solo il 10% dei punti) che dovranno iniziare entro fine anno per concludersi (con collaudo) nel 2026. Il bando ha una base di gara di 158 milioni e 895mila euro (al netto di Iva e oneri che fanno tornare la cifra ai circa 200 stimati inizialmente) e comprende ovviamente anche i fondi Pnc e Pnrr. Se questi verranno poi ufficialmente definanziati si dovrà intraprendere un’altra strada a ora non contemplata.

"Tutti sappiamo che il Franchi è stato dichiarato monumento di interesse nazionale ed è per questo che è giusto che lo Stato si sia impegnato per finanziarne il recupero – ha aggiunto Nardella – A questo punto l’unica strada confermata possibile per avere uno stadio di calcio all’altezza di Firenze e dei tifosi è l’investimento pubblico. Condivido la delusione di Commisso per la burocrazia e per una politica nazionale che alimenta la polemica e che non si prende responsabilità, soprattutto di fronte ad un progetto fatto e una gara partita".

E mentre Fratelli d’Italia con il capogruppo in Regione Francesco Torselli, il collega a Palazzo Vecchio Alessandro Draghi e Simone Sollazzo, capogruppo al Q2 dicono che il sindaco "dorebbe essere più deluso di Commisso ma con se stesso e la sua volontà di realizzare un progetto decisamente fuori dalla sua portata, solo per alimentare il suo ego". Spunta infine un’ipotesi cui lo stesso Comune potrebbe in extremis prendere in considerazione qualora l’iter avviato trovasse intoppi sul suo cammino: una nuova gara divisa in due lotti, uno dei quali finalizzato a coprire gli spalti dello stadio.

Emanuele Baldi