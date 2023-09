Corsa a sindaco La variante Renzi

Sara Funaro, nome della continuità, ben vista nell’area Schlein, non è caduta nel tranello dell’autopromozione pubblica. E, nonostante la sua presenza suggestiva al dibattito sulla ‘Candidata vincente’, ha fatto un passo di lato: prima i temi della città, le coalizioni, poi le ambizioni personali. Altrimenti "i sogni diventano ossessioni". Decisa stoccata alle presunte competitor. Se non sarà lei a correre dipenderà più che altro dagli accordi che i Dem vogliono stringere per assicurarsi Firenze senza palpitazioni dell’ultim’ora. E qui entra in ballo Matteo Renzi, che fa rumore come se disponesse di una corazzata, magia della politica. Sabato alla prima festa regionale di Italia Viva, ha dettato la linea: "Mai con il centrodestra" salvo poi correggersi e aprire al nome di un civico. E su Livorno non è escluso che possa andare proprio così (ma con il centrodestra) mentre su Prato il Rottamatore vorrebbe correre da solo ma per alcuni non sarebbe ostile ad appoggiare il possibile candidato del centrodestra, il sottosegretario Giorgio Silli. E il piatto forte? La capitale dell’Impero? "Se il Pd non viene con noi, perde", aggiunge Renzi parlando a nuora perché suocera intenda. Roba da far venire le bolle in un partito di comando. Ma si sa, la politica è fatta di compromessi.

E allora per Firenze questo matrimonio forse s’avrà da fare. Molto potrebbe dipendere anche dal possibile accordo per abbassare la soglia per le Europee al 3% che interessa al senatore. Se matrimonio con il Pd sarà, il problema riguarderà le condizioni. A ora ne sarebbe stata posta una tosta: mai un nardelliano. Tanto per complicare le cose e consumare la vendetta contro il suo ex vicesindaco. E allora cambio di strategia (e nomi) in corsa. Eugenio Giani? Ma c’è in ballo la Regione. Simona Bonafè? Si guarda bene dal buttarsi nella mischia ma l’idea non le dispiace. Situazione in stallo. Intanto a destra il vero accordo potrebbero stringerlo Forza Italia e FdI e stavolta su un nome forte – ancora in divenire – di un civico, la Lega targata Bussolin, a parte aver buttato là il nome di Gabriel Batistuta, salvo poi smentirlo per paura, non sembra avere grandi idee. Azzurri e meloniani però perseguono una strategia differente: accordo prima o dopo l’eventuale ballottaggio? E Renzi? Il timore è di un obolo costosissimo. E alla fine si torna lì: la corazzata non ce l’ha, lo dicono i numeri, ma si comporta come se ne fosse al timone.