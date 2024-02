Trasportavano 13 kg di hashish nei doppifondi dell’auto: arrestati due corrieri

Firenze, 6 febbraio 2024 – Venerdì 2 febbraio la Polizia ha messo a segno un’operazione, che ha portato al sequestro di 13 kg di hashish nascosti nei doppifondi di un’auto e all’arresto di due uomini di nazionalità marocchina di 25 e 39 anni. L’operazione è stata seguita dalla Squadra mobile di Firenze che da qualche tempo teneva d’occhio soprattutto i movimenti del 39enne, già noto all’Antidroga e al quale il Tribunale aveva vietato di allontanarsi dalla provincia di Arezzo.

Quando alcuni agenti hanno intercettato il cittadino straniero al volante di un Suv nei pressi della A1, a diversi km da Arezzo, lo hanno immediatamente seguito a distanza. Il veicolo ha poi imboccato l’A11 in direzione “mare”, ma appena l’automobilista si è reso conto di essere pedinato, ha accelerato l’andatura, e non si è fermato agli ALT POLIZIA intimati dai tutori dell’ordine.

Grazie alla collaborazione della Stradale però, il veicolo è stato messo nella condizione di accostare e rallentare la marcia fino a che non si è fermato nella corsia d’emergenza. A questo punto l’automobilista avrebbe anche accennato un ultimo tentativo di evitare il controllo ingranando la retromarcia, senza però avere successo. Durante il controllo, gli agenti dell’Antidroga hanno scoperto degli ingegnosi doppifondi sotto i sedili anteriori del mezzo.

A quel punto ai due fermati non è rimasto che rivelare il complesso sistema di apertura dei vani nascosti: a motore acceso, era necessario come prima mossa premere un pulsante di uso comune sul cruscotto; poi, con un cavetto collegato ad un’estremità alla porta USB presente nell’abitacolo, veniva creato un contatto con la parte opposta, in un punto preciso sopra i vani portaoggetti fantasma. Una volta azionato il meccanismo, dal loro interno è saltata fuori la droga. I due automobilisti sono stati quindi scortati dalla polizia, al carcere fiorentino di Sollicciano.