Corri la Vita, solidarietà alle donne: "In 22 anni curate 500mila pazienti"

Corri la Vita da 22 anni ormai finanzia progetti di prevenzione, diagnosi precoce e cura della malattia oncologica, in particolare del tumore al seno. Ma l’impegno delle donne per le donne (e non solo) non si limita alla sola corsa di solidarietà, diventata ormai una grande festa: dura tutto l’anno, grazie all’impegno di tanti, anche molti uomini, come sottolinea la presidente Eleonora Frescobaldi.

Quanto è diventata importante la realtà di Corri la Vita?

"In questi anni abbiamo raccolto 8 milioni di euro e curato 500 mila donne. Nell’ultima edizione abbiamo raccolto 700 mila euro. Sono numeri importanti che ci hanno permesso di fare tanto: solo come progetti stabili, sosteniamo il centro di riabilitazione oncologica e la psiconcologia a Villa Le Rose con Lilt; con Ispro finanziamo la prevenzione; col progetto Seno Network ci occupiamo della qualità delle strutture che aiutano le donne in Italia".

Negli anni avete sostenuto anche altri progetti.

"Numerosi, come quello con la Caritas "Insieme per prevenire": abbiamo comprato un ecografo per gli screening alla popolazione fragile diffondendo anche l’importanza dell’autopalpazione, dello stile di vita, della prevenzione. Abbiamo acquistato un mammografo con mezzo di contrasto per il reparto senologico del dottor Nori a Careggi: ne esistono solo due, compreso questo in Europa".

Da quest’anno avviate anche delle borse di studio.

"Sono dieci e dedicate alla memoria di Angelo Di Leo, primario e ricercatore oncologico recentemente scomparso. Puntiamo sui giovani medici dell’Area Vasta per incentivarli e dare loro speranza. Finanzieremo tra l’altro una masterclass di 6 mesi all’estero per un giovane medico".

Chi c’è dietro Corri la Vita?

"Un nutrito gruppo di professionisti e realtà che gratuitamente donano tempo e impegno agli altri. Solo loro, infaticabili, che decretano il successo dell’iniziativa e verificano e monitorano i progetti".

Corri La Vita non è certo solo al femminile.

"Tutti possono partecipare. Ci sono generazioni riunite, famiglie intere, babbi e nonni. Siamo l’unica iniziativa che unisce sport e cultura, aprendo palazzi e giardini di una Firenze spesso sconosciuta. È diventata una manifestazione che va ben oltre i confini fiorentini e che, grazie anche alle magliette di Ferragamo, è diventata una tradizione importante".

Perché parlare del rischio tumore?

"E’ fondamentale e per tutti. L’età media dei pazienti si è abbassata e gli uomini non sono esenti, neanche dal cancro al seno, però sono meno attenti agli screening. Le donne possono aiutarli a fare prevenzione e tutti i controlli. Combattere insieme il tumore è fondamentale".

Manuela Plastina