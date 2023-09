Corri la vita Egonu testimonial Da oggi disponibili le t-shirt

di Gabriele Manfrin

Gambe in spalla, vestiti sportivi, e tanta voglia di beneficenza. Tutto è pronto, in città torna “Corri la vita“. La partenza è fissata per domenica 24 settembre. Sarà la 21 esima edizione della corsa di solidarietà che sostiene la raccolta fondi destinata a progetti dedicati alla cura e alla prevenzione del tumore al seno. Aiutando così le donne colpite da questo terribile male. La beneficenza che incontra lo sport, il piacere che si fonde con la solidarietà. Questo è corri la vita, molto di più di una semplice corsa. E le previsioni dicono che saranno decine di migliaia le persone che parteciperanno a quest’edizione. Un’edizione che si rinnova, visto che dopo diverso tempo l’arrivo tornerà ad essere in piazza della Signoria. Proprio così, i corridori, dopo la tradizionale partenza da piazzale Lincoln alle Cascine, taglieranno il traguardo davanti a Palazzo Vecchio e alla torre di Arnolfo. Ma con l’arrivo di “Corri la vita“, tornano anche le tradizionali e iconiche magliette della manifestazione. Saranno disponibili da oggi in diversi store della città. E con un’offerta minima di soli 10 euro, sarà possibile accaparrarsi una delle 30.000 t-shirt firmate niente di meno che da Ferragamo, non proprio uno a caso. Per questa edizione il colore che è stato scelto è il burgundy, una fusione tra il borgogna e il bordeaux. Attenzione anche all’ambiente: Il packaging delle t-shirt è bio-compostabile. Ma la fiorentinità è centrale: come testimonial grafico è stato scelto il Marzocco di Donatello, simbolo della Repubblica fiorentina nonchè protettore della città. Il suo scudo contenente il giglio rosso, emblema di Firenze, è stato simbolicamente sostituito con la maglietta di Corri la Vita.

E quale testimonial migliore della nazionale di volley femminile, impegnata in un grande Europeo. Le magliette sono disponibili da oggi negli store Lilt Firenze Viale Giannotti 23, Firenze Marathon Viale Fanti 2, L’Isolotto dello Sport Via dell’Argingrosso 69 AB, Ottica Fontani Viale Strozzi 18, Universo Sport Via Masaccio 201, Universo Sport Via Sandro Pertini 36 Viale Guidoni, Game 7 Athletics Duomo, 6r, Game 7 Athletics I Gigli Via San Quirico 165 e Mercato Centrale.