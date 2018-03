San Casciano Val di Pesa (Firenze), 27 marzo 2018 - Trentaduesima edizione della Corri alla Romola, organizzata dalla Podistica Valdipesa in un bellissimo percorso tra le pinete e i boschi della Romola, a San Casciano, percorso aperto esclusivamente per i podisti partecipanti alla gara.

LA CLASSIFICA COMPLETA: clicca qui (link esterno al sito)

Quasi cinquecento i podisti arrivati al traguardo della corsa competitiva di 14,5 chilometri, ma tanti altri hanno preso parte alle passeggiate ludico-motorie e alle iniziative per i bambini.

Il vincitore assoluto è Salah Eddine Fahrate (Gs Le Panche Castelquarto) con 51'52'', davanti a Filippo Bianchi (Il Ponte Scandicci) in 53'10'' e Abdelolamed Lablaida (Gs Maiano) in 53'23''. Tra le donne vince Hodan Mohamud Mohamed (Gs Il Fiorino) in 59'52'', tempo che le vale la 19esima posizione generale. Seguono Martina Mantelli (Toscana Atletica Empoli) in 1h01'17'' e Damiana Lupi (Atletica Vinci) in 1h02'56''.