Corpi fatti a pezzi in valigia Ammazzò i genitori dell’ex Condannata a 30 anni

di Stefano Brogioni

Trent’anni. Elona Kalesha ha ucciso e distrutto i cadaveri dei suoi suoceri, Shpetim e Teuta Pasho: così ha deciso la corte d’assise di Firenze, mettendo il primo punto giudiziario al giallo dei cadaveri nelle valigie rinvenute nel campo tra la superstrada Fi-Pi-Li e il carcere di Sollicciano. Dentro quattro trolley, c’erano i resti di due corpi, tagliati con il seghetto e impacchettati con nylon e nastro. Il macabro ritrovamento avvenne nel dicembre 2020, oltre cinque anni dopo la scomparsa dei genitori del fidanzato della Kalesha, Taulant. Che di questo duplice omicidio lui, arresti per traffico di droga nel curriculum, è stato pure sospettato. "C’è la sentenza, Elona è colpevole, ma per me non è facile, capisci? Io con lei ho convissuto dieci anni". Lo zio Dritan, colui che riconobbe il fratello dal tatuaggio del simbolo di Valona su un braccio, indossa la maglia con la foto di Shpetim e Teuta. Per i parenti dei Pasho, che vivono a Castelfiorentino, il tribunale ha stabilito 800mila euro di risarcimenti.

Piange e si dispera anche la Kalesha, 38 anni, unica imputata nonostante, per stessa ammissione dell’accusa, abbia avuto dei complici ancora ignoti. Qualcuno che l’avrebbe aiutata a fare una mattanza, nell’appartamento dove i Pasho, venuti dall’Albania, erano stati sistemati da Elona in attesa dell’uscita dal carcere del figlio Taulant. I corpi sarebbero stati portati via dentro le valigie, le stesse che e sarebbero poi state gettate da un furgoncino negli orti in cui cinque anni dopo saranno casualmente ritrovate. Il movente? Forse il denaro - 60mila euro in contanti che i Pasho portavano sempre con sé - forse un segreto della Kalesha che i suoceri avevano scoperto e che non avrebbe mai dovuto sapere Taulant: un figlio concepito mentre lui era in galera. In effetti una set, la Kalesha interruppe una gravidanza a Careggi.