Firenze 5 maggio 2020 - «In Italia le troppe norme rischiano di compromettere la fase 2. Non voglio essere polemico ma gli unici soldi erogati dal Governo e spesi sono i 400 milioni di euro dati ai Comuni per i buoni spesa». Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella, nel corso di una diretta Instagram con il giornalista Federico Rampini.

Nardella, sulla necessità di eliminare la burocrazia, ha citato il caso della «ricostruzione del ponte di Genova in meno di due anni. Se si vuole in Italia le cose si possono fare, basta semplificare le regole e dare fiducia ai cittadini». Restando sul tema della fase 2 il sindaco ha parlato anche dei controlli e della necessità di buon senso: «Mi pare - ha commentato - si stia facendo strada una prospettiva più basata sulla fiducia che sull'atteggiamento punitivo. Finora abbiamo cercato di regolare ogni minimo comportamento: tutto questo ha attivato una serie di controlli e sanzioni per cui il cittadino è psicologicamente sottoposto ad un controllo dello Stato e chiede continuamente nuove regole per capire come muoversi. Ora mi pare si stia parlando di fiducia e responsabilizzazione del cittadino: non si può regolamentare qualunque cosa, diventa utile il buon senso». Secondo Nardella se passa un messaggio di fiducia allora è possibile «uscire da questo tilt che si sta creando di regole, controlli e cittadini che continuano a chiedere interpretazioni di» queste norme «e che sono ancora più confusi».