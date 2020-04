Firenze, 10 aprile 2020 - "Purtroppo i dati di oggi sono molto preoccupanti. Da questa mattina ci sono file lunghissime ai supermercati. Ci sono tanti modi per evitare file per ore davanti ai supermercati".

Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella nel corso di una diretta svoltasi sulla sua pagina ufficiale Facebook. "Mi dispiace dirlo in questi giorni abbiamo avuto un aumento consistente di traffico - ha aggiunto - e questo non si spiega perché non sono aperte le fabbriche, non sono riaperti gli uffici, e quindi non è giustificabile un aumento di circa duemila veicoli in un solo giorno di traffico. Vuol dire che molte persone escono e spesso lo fanno per motivi non di necessità ed urgenza".

"I controlli sono molto aumentati - ha concluso Dario Nardella -. Dalle 14 di oggi sono in funzione i droni sul territorio comunale di Firenze ma anche in molti altri territori della Provincia che servono ad evitare e a controllare che ci siano assembramenti"