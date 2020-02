Firenze, 2 febbraio 2020 - La sua morte non è stata vana. Grazie ai suoi organi tre persone potranno vivere. Eppure, in tempo di coronavirus, è stato necessario adottare cautele particolari: già, perché il donatore di organi, deceduto in Rianimazione a Careggi, è un cinese. Poiché non era possibile sapere se avesse avutocontatti con persone rientrate dalla Cina nelle ultime due settimane, è stato necessario effettuare delle analisi mirate all'esclusione del coronavirus e ovviamente se ne è occupato l'ormai celebre Spallanzani di Roma dopo aver ricevuto l'assenso alla donazione da parte della famiglia, contattata in Cina. Gli esami hanno dato esito negativo ed è stato così possibile procedere all'espianto degli organi.

Fegato e reni sono stati trapiantati e tre persone potranno così vivere grazie a questo estremo gesto di generosità. La notizia è stata diffusa dal presidente della Regione Enrico Rossi. "In questi giorni di atteggiamenti razzisti verso i cinesi, segnalo una donazione di organi, proveniente da un cinese, che mi è statata riferita oggi dal direttore dell'Aou di Careggi Rocco Damone", ha detto Rossi