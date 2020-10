Firenze, 23 ottobre 2020 - "Non ci sarà un lockdown regionale, credo che limitando movida e situazioni che generano assembramenti si possa uscire da questa emergenza. Con gli altri governatori regionali ci sentiamo ogni giorno e siamo in linea, a meno che non lo decida il governo".

Lo ha detto il presidente della Toscana Eugenio Giani durante l'inaugurazione dei nuovi posti letto all'ospedale di Arezzo. Riguardo alla nuova ordinanza anti contagio da Coronavirus a cui sta lavorando la Regione, preannunciata ieri dallo stesso Giani, oggi il presidente ha precisato che per quanto riguarda i centri commerciali non ha in mente una chiusura, ma invece un contingentamento degli ingressi. L'ordinanza, secondo quanto si apprende, sarà firmata domani.