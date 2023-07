Coppia di anziani ritrova auto rubata a Firenze, la polizia indaga

La scoperta è avvenuta in mattinata: l’auto, che una una coppia di sessantenni fiorentini aveva parcheggiato in strada, non c’era più. Ma i due coniugi non si sono dati per vinti, e hanno cominciato a cercare il mezzo rubato in lungo e largo per la città. E alla fine l’hanno pure ritrovata nei pressi del parco delle Cascine, con a bordo una donna sconosciuta. I proprietari dell’auto hanno così impedito alla conducente di proseguire la marcia mettendosi davanti al veicolo. L’automobilista è quindi scesa dal mezzo e si è data alla fuga. Ricevuto l’allarme, una volante è subito intervenuta, restituendo l’automobile alle vittime. La polizia indaga ora per risalire alla persona scappata e agli eventuali autori materiali del furto.