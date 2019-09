Firenze, 8 settembre 2019 - «In sellaaa!». «Alla bersagliera» avrebbe rincarato poi la dose Fantozzi, con quella sua voce gonfia di sarcasmo arrendevole e sfliacciato da cartone animato. In San Frediano, sotto l’immancabile ‘nuvolone da impiegati’, è scattato il remake della famigerata Coppa Cobram, omaggio alla scena cult di "Fantozzi contro tutti", anno 1980, tempi di penosi ossequi aziendali – in cui i dipendenti della Megaditta furono costretti a fingersi appassionati ciclisti per ingraziarsi il potentissimo visconte.

Occhiali da corsa ‘modalità civetta’ del ragionier Filini, false braccia ingessate del geometra Calboni, lingua felpata di Fantozzi e l’inquietante carro funebre demodé per le 'vittime' parcheggiato al Torrino, Poi la corsa, con disastrosa caduta iniziale e via verso «l’innocente salitella» del Piazzale Michelangelo («poi rinominato ‘Picco del Diavolo’») prima del pranzo alla ‘Trattoria il Curvone’, cioè al circolo della Rondinella, con spaghetti alla Montecristo, frittatone di cipolle e birroni gelati.

"Mio padre non è stato un uomo semplice – ha ricordato Piero Villaggio, ospite dell'appuntamento – ma negli ultimi tempi, lavorando con lui, ci siamo riscoperti e ci siamo detti più cose di quanto non avessimo fatto in cinquant’anni. Oggi mi fa piacere riscoprire ovunque io vada il grande affetto che la gente ha per lui".

