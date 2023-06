Cooperativa Ancora È stato di agitazione "Crisi intollerabile"

Stato di agitazione per il personale della Cooperativa Ancora (80 circa tra educatori, operatori, ausiliari, autisti, fisioterapisti; 70 utenti di età compresa tra i 18 e 70 anni), che gestisce i centri diurni di socializzazione handicap della Piana nei Comuni di Sesto, Calenzano e Campi Bisenzio. A proclamarlo Fp Cgil e Cisl Fp che giudicano "non più tollerabili le criticità createsi nei servizi". Fra i problemi emersi – sottolineano per Fp Cgil Firenze Sabrina Tamburini e per Cisl Fp Firenze e Prato Filippo Serlupi – il fatto che molte delle ore previste per l’attività educativa debbano invece essere utilizzate "per i tanti adempimenti burocratici richiesti agli educatori". Inoltre il lavoro degli operatori adibiti a mansioni di assistenza e sorveglianza risente "della mancanza delle attività educative e della carenza di personale. Oltre a dover assicurare la cura e l’igiene degli utenti, gli operatori devono attivarsi per fare sorveglianza, in sostituzione delle attività educative non svolte".