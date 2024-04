Convivere con i lupi. Al Centro Rogers arriva il convegno Cai

Attenti al lupo, o quantomeno imparate a convivere col lupo. E’ il tema del convegno nazionale (a ingresso libero) che si tiene stamani all’auditorium del centro Rogers. L’iniziativa, organizzata dal Gruppo grandi carnivori del Club alpino italiano, si intitola "Interazioni complesse. Uomo vs grandi carnivori e viceversa". Un appuntamento importante anche per chi vive nelle aree pedecollinari (come dimostrato recentemente a Scandicci) che serve ad arricchire la propria conoscenza e comprendere meglio il fenomeno e la proliferazione dei lupi nel nostro paese, vedendolo alla luce della reale situazione nazionale e delle problematiche sociali ad esso legato. Domani a margine dell’evento è in programma un’escursione nelle colline di Scandicci aperta solo ai soci Cai, max. 60 partecipanti. "Un convegno nazionale di attualità prezioso e necessario per ribadire l’importanza di analizzare questo rapporto tra l’uomo e gli animali in generale e nello specifico i grandi carnivori - ha detto Barbara Lombardini, assessora con delega ad Ambiente, verde pubblico e Agricoltura - dobbiamo pensare a una convivenza equilibrata con gli animali, considerando che negli ultimi anni è diventata un’esigenza preponderante dal momento che abbiamo preso sempre più i loro spazi naturali e che anche qui abbiamo ricevuto segnalazioni di lupi o di altri anmali carnivori".