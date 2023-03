Convergenza per Fossi di nuovo sindaco

di Lisa Ciardi

"Un dialogo allargato con le altre forze di centrosinistra e un percorso di confronto con gli iscritti per arrivare alla ricandidatura a sindaco di Giampiero Fossi". Sono queste le linee guida del Pd di Signa, tracciate tenendo conto degli esiti delle primarie e presentate ieri dal segretario Federico La Placa e da Viola Valguarnera e Dino Ballerini, consiglieri Dem e rappresentanti rispettivamente delle mozioni Bonaccini e Schlein. "A Signa contiamo 146 iscritti – ha spiegato il segretario La Placa – e al congresso hanno votato in 103, un numero del quale siamo molto soddisfatti. Anche la partecipazione alle primarie è stata alta, con 507 votanti contro i 530 del 2019. Abbiamo registrato un ritorno di iscritti, con dieci tesserati in più prima delle primarie e altri 5 subito dopo il voto. Sono numeri piccoli ma che indicano un trend inedito". Fra i dati da registrare, relativamente alle primarie, anche la netta prevalenza di non tesserati: gli iscritti al partito sono infatti 146, mentre i votanti sono stati 507. Alla fine, la mozione Schlein ha vinto con il 67%. "Vogliamo ringraziare i circoli Sorms, Colli Alti e Donizetti che ci hanno ospitato per le votazioni – ha proseguito – e intendiamo ribadire la volontà di lavorare in modo unitario. In vista delle amministrative, cercheremo di costruire un’alleanza di centrosinistra più ampia. Abbiamo già avuto contatti con i 5 Stelle e dialogheremo con Italia Viva e Azione". Ma chi sarà il prossimo candidato sindaco? "L’attuale primo cittadino Fossi è al primo mandato – ha concluso La Placa – e per me è scontato che corra per il secondo. Ritengo però giusto che siano gli iscritti a confrontarsi con lui: per questo, prima dell’estate, avvieremo una serie d’incontri".