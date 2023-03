Entrano nell'ex convento e fanno razzia di oggetti religiosi: denunciati

Uno degli oggetti portati via

Lastra a Signa (Firenze), 27 marzo 2023 – Senza nessuno scrupolo di sono intrufolati nell'ex convento e hanno portato via nientemeno che oggetti religiosi. Per questo, nel pomeriggio di domenica, i carabinieri di Lastra a Signa hanno denunciato in stato di libertà un gruppo di amici, sette persone tutti 30enni, residenti in provincia di La Spezia e Massa. I sette si sono resi responsabili di furto aggravato in concorso di oggetti religiosi. Per la precisione sono stati portati via due spartiti musicali, due libri e una stola, che avevano appena asportato dall'ex convento di Santa Lucia a Lastra a Signa.

Da una prima ricostruzione, le sette persone, appassionati di fotografia, si erano introdotti senza permesso all'interno dell'area per visitare e immortalare in immagini l'edificio abbandonato, in quando, come hanno successivamente spiegato, per loro ritrarre i particolari dello spazio avrebbe fatto tornare a nuova vita i luoghi. Nel corso della loro "esplorazione" quindi hanno trovato e si sono impossessati degli oggetti che poi hanno messo in mostra non appena lasciato il luogo religioso.

Secondo quanto ricostruito, i sette stavano per iniziare a mangiare quando sono stati sorpresi dai carabinieri di Lastra a Signa intervenuti a seguito della segnalazione di persone sospette nei pressi del convento. Gli oggetti che i malfattori volevano portar via come trofeo sono stati sequestrati e messi a disposizione dell'autorità. L'edificio ecclesiastico sconsacrato, ormai in disuso, è particolarmente attenzionato poiché nel tempo è stato oggetto di furti, di cui alcuni solo recentemente denunciati dall'attuale proprietà.