Convegno SLA a Bagno a Ripoli: alla Croce Rossa una carrozzina speciale

Domani dalle 9 nella sala consiliare di Bagno a Ripoli si parla di Sla. Il convegno, promosso da Aisla con partecipanti di varie realtà, vuole fare il punto sulle nuove frontiere dell’assistenza con un approccio multisciplinare. L’obiettivo è focalizzare l’attenzione sulla necessità di una presa in carico globale del paziente e della famiglia. Alla fine del convegno, Stefania Saturni, cittadina di Bagno a Ripoli, donerà alla Croce Rossa una carrozzina speciale: denominata Marty Joy, nei mesi passati è stata ricondizionata e i volontari hanno seguito un corso specifico per usarla per i pazienti con disturbi come la Sla. Domenica, giornata nazionale per questa patologia, saranno allestiti gazebo informativi e distribuite bottiglie di Barbera d’Asti in cambio di una donazione per raccogliere fondi per Aisla. Piazza Peruzzi e la sede della Cri in via Fratelli Orsi si illumineranno di verde, colore simbolo della giornata.