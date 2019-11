Firenze, 16 novembre 2019 - Iniziano già ad arrivare le prime adesioni all'appuntamento 'La Nazione per le donne', promosso dal nostro quotidiano per venerdì prossimo in vista del 25 novembre, data in cui si celebra la giornata internazionale contro la violenza di genere. L'obiettivo del nostro giornale è tornare ad accendere i riflettori su un'emergenza sociale che continua a registrare numeri spaventosi anche alle nostre latitudini.

L’evento di venerdì è fissato alle 17.30 nell’auditorium Attilio Monti de La Nazione e vivrà di momenti distinti e tutti allo stesso modo toccanti e intimi. Un pomeriggio di dialogo, confronto e soprattutto ascolto. Voci e suoni per comprendere e riflettere con tante personalità e altrettante sorprese. Ad accogliere i lettori e gli invitati, la direttrice de La Nazione Agnese Pini che darà voce a Teresa Bruno, presidente di Artemisia; a Laura Benedetto, segretario generale della Camera di Commercio di Firenze; a Gina Giani, amministratore delegato di Toscana Aeroporti e a Paola Alberti Noli, mamma di Michela Noli, la 31enne uccisa a coltellate dal marito poco più di tre anni fa.

Ci saranno anche l’attrice Daniela Morozzi e la pittrice Elisabetta Rogai, autrice di un’opera originalissima in quanto dipinta col vino. Gli spunti di interesse del pomeriggio non si limiteranno solo al forum, ma vi saranno momenti di coinvolgimento del pubblico con altri ospiti d’eccezione che sveleremo nei giorni che ci separano dall’evento.

I lettori che volessero partecipare possono scrivere una mail a segreteria.redazione. firenze@monrif.net .