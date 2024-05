Convegno nazionale della Federpol . L’investigatore privato nell’era digitale fra ricerca e tutela dei dati personali

‘L’investigatore privato nell’era digitale - La ricerca e la tutela del dato, della persona e dell’azienda’. Questo il tema del 67° congresso nazionale della Federpol, la Federazione italiana degli istituti privati per le investigazioni, le informazioni e la sicurezza, in programma oggi all’auditorium Al Duomo di via Cerretani. Tra gli ospiti il sottosegretario agli Esteri Giorgio Silli, Ettore Rosato, segretario del Copasir, e la presidente del Tribunale di Firenze, Marilena Rizzo. Durante la mattinata ci sarà la rievocazione, con proiezione di un breve video, del corso di tecniche investigative Istituito dalla Regione nel 1988 e propedeutico all’inserimento dell’Investigatore privato nel processo penale. Verrà presentata anche la terza edizione aggiornata del volume ’Le investigazioni private’ di Alberto Paoletti, componente del Comitato studi legislativi Federpol, e Gianpaolo Luzzi. (New Press Edizioni).