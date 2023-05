Convegno internazionale per celebrare la voce inarrivabile della Callas

“La fiamma possente. Gli esordi di una diva” . Ma anche la “divina“, la voce della passione.

A lei, Maria Callas, il soprano rimasto uno dei cardini musicali del Novecento, il Teatro del Maggio, dedica un convegno internazionale per celebrare il centenario dalla sua nascita.

Nel corso di tre giornate, da oggi a domenica, saranno tratteggiati non solo gli aspetti artistici della “divina“, ma anche gli aspetti più importanti e curiosi dalle sue prime interpretazioni sui grandi palcoscenici internazionali, a partire dal suo debutto fiorentino avvenuto con la Norma di Bellini del 1948, sino ad arrivare alla leggendaria edizione di Medea del 1953, con la quale la Callas si consacrò per sempre alle pagine della storia della musica. Saranno inoltre evidenziati i più importanti passi artistici della sua carriera, a partire dalle geniali intuizioni di Francesco Siciliani, direttore artistico del Maggio dal 1948 al 1957, che forse per primo ebbe il merito di intuire come le risorse vocali e il temperamento di quella giovane sconosciuta avrebbero potuto non solo essere l’inizio di una carriera straordinaria, ma anche quelle di una presenza che avrebbe cambiato la storia dell’opera lirica.

Il convegno è curato e condotto da Giovanni Vitali e Giancarlo Landini, con i contributi di Michael Aspinall, Giuseppe Rossi, Daniele Spini, Andrea Estero, Maurizio Modugno, Roberta Pedrotti, Stephen Hastings, Alberto Mattioli, Piero Mioli, Marco Beghelli, Cristina Bersanelli, Luciano Alberti.

Oggi alle 18.30 verrà proiettato in prima assoluta il film-documentario MyCallas di Roberto Dassoni, con testimonianze e ricordi di chi l’ha conosciuta, da Luciano Alberti a Giovanni Gavazzeni a la grande Raina Kabaivanska. Tutto il programma nel sito del Maggio.

Nei corridoi del foyer di platea è allestito un percorso decorativo in omaggio al celeberrimo soprano.

Olga Mugnaini