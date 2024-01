A Palazzo Vecchio un convegno sull'intelligenza artificiale

Firenze, 11 gennaio 2024 - Che cos’è l’intelligenza artificiale e in che cosa è differente dal ragionamento umano? Perché non può essere considerata ‘neutra’ e può avere applicazioni nel settore della giustizia, del lavoro, della generazione di fake news con implicazioni etiche e morali? Sono solo alcune delle domande al centro dell’incontro ‘Alla scoperta dell’intelligenza artificiale: aspetti tecnici, sociali ed etici’ in programma sabato 13 gennaio nella sala d’Arme di Palazzo Vecchio.

All’evento saranno presenti la vicesindaca Alessia Bettini, il professore ordinario di Computer vision dell’Università di Siena Alessandro Mecocci e il presidente della commissione Affari generali del Comune di Firenze Massimo Fratini.

A moderare l’incontro sarà il content creator Dario Dondoli. Saranno illustrati esempi dell’utilità applicativa e delle potenzialità dell’intelligenza artificiale in alcuni settori fondamentali, evidenziando come l’apprendimento delle reti, e quindi il loro comportamento, dipenda dagli esempi preparati dall’essere umano: proprio per questo, le reti possono agire da amplificatori di pregiudizi, razzismo, sessismo, introdotti più o meno consapevolmente da chi prepara gli insiemi di addestramento.

Saranno poi presi in considerazione gli impatti sociali sulla popolazione e i meccanismi che possono tendere ad agire come amplificatori dell’omogeneizzazione del pensiero.