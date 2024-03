Convegno di soli uomini: "Surreale, boicottiamolo"

"Una situazione surreale: nella Giornata internazionale della donna si tiene un convegno con soli uomini come relatori, per di più su un tema come quello delle eccellenze italiane. E dulcis in fundo il tutto avviene in un luogo simbolo di Firenze, il Salone dei Cinquecento, nonostante le tante campagne sulla parità di genere portate avanti dal Comune". E’ il pensiero di Patrizia Asproni, una delle fondatrici di #Boycottmanels, il movimento nato negli Stati Uniti per segnalare e denunciare i convegni dove non viene rispettata l’equità di genere. E l’iniziativa in programma oggi a Palazzo Vecchio, promossa da Forbes Italia - che ha scelto proprio il capoluogo toscano per iniziare il giro d’Italia delle eccellenze - è finita nel mirino di #Boycottmanels perché tra i 22 relatori non c’è neppure una donna. Nemmeno una, per sbaglio. Forbes Italia ha invitato – e nel panel ufficiale sono previsti i loro interventi - anche il padrone di casa, il sindaco Dario Nardella, il presidente della Regione Eugenio Giani, il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano (che ha già fatto sapere di non poter essere presente per altri impegni), tutti rappresentanti istituzionali di primo piano. "Ma nessuna donna come se tra gli amministratori non ci siano donne (a Firenze, però, abbiamo diverse assessore e al momento solo candidate sindaco donne) o come se le donne non siano in grado di parlare di eccellenze" sottolinea Asproni invitando a boicottare l’evento. E accendendo i riflettori su una situazione che fino a questo momento era passata sotto traccia. "E’ grave che nessuno si sia accorto dell’assenza delle donne a questo convegno. C’è evidentemente un problema di percezione. Eppure all’interno del Pnrr la parità di genere rappresenta una delle tre priorità trasversali in termini di inclusione sociale. La parità di genere è inserita anche nell’Agenda 20230 dell’Onu" aggiunge Asproni secondo cui "servono controlli maggiori affinché le disparità non ci siano più". Controlli che nel caso fiorentino arrivano proprio all’ultimo tuffo. "Ho visto il programma dell’evento, non organizzato dal Comune, che si svolgerà domani (oggi, ndr) nel Salone dei Cinquecento con relatori soli uomini. Sono rimasto stupito" commenta il sindaco Nardella che ha cercato di mettere una pezza. "Ho fatto presente agli organizzatori che la nostra cultura, la nostra sensibilità e la nostra profonda convinzione in una società basata sulla parità di genere, debbano essere rispettate in ogni evento ospitato nella casa dei fiorentini" dice il sindaco che rinuncia al suo intervento a favore della vicesindaca Alessia Bettini. "Vale per l’8 Marzo come per tutti i giorni dell’anno" conclude Nardella ricordando che oggi intitolerà cinque strade ad altrettante grandi donne.

Per Antonella Bundu e Dmitrij Palagi di Sinistra Progetto Comune, il convegno di Forbes in Palazzo Vecchio "è uno spettacolo triste" di cui chiederanno lumi in aula. I due consiglieri, però, non pensano "sia solo un inciampo. Quante donne guidano le nostre partecipate?".

Barbara Berti