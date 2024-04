"Convegno a Scandicci: Uomo vs Grandi Carnivori, come gestire gli incontri"

Uomo e lupo, come rapportarsi. Per gli antichi era l’uomo stesso il grande carnivoro della specie umana. Ma l’arrivo dei predatori fino ai centri abitati e sugli itinerari di trekking o passeggiate in collina, induce a una riflessione su come rapportarsi in caso di incontri o come si gestiscono per esempio gli assalti predatori nelle vicinanze delle abitazioni, come accaduto recentemente a Rinaldi. Per questo il Cai Scandicci ha deciso di organizzare una giornata di studio nazionale che si terrà sabato 27 all’auditorium del centro Rogers a partire dalle 8,30. L’evento, presentato due giorni fa ha il titolo "Interazioni complesse. Uomo vs grandi carnivori e viceversa". Il giorno successivo, domenica 28, è in programma un’escursione nelle colline di Scandicci aperta solo ai soci Cai, per un massimo di 60 partecipanti. La partecipazione al convegno è gratuita, ma è obbligatorio iscriversi entro il 22 aprile. "Un convegno prezioso e necessario per ribadire l’importanza di analizzare questo rapporto tra l’uomo e questi animali - ha detto l’assessore all’ambiente, Barbara Lombardini – dobbiamo pensare a una convivenza equilibrata con gli animali, considerando che negli ultimi anni abbiamo ricevuto diverse segnalazioni di lupi".