Controlli Vigili nelle strade anche di notte

Avviato nel Chianti il servizio serale della polizia locale dell’Unione dei Comuni di Barberino Tavarnelle, San Casciano e Greve. Un servizio con pattuglie in strada dalle 20 alle 23 e presidi e controlli per tutta l’estate. Le pattuglie in strada si alterneranno nelle diverse aree del territorio, anche in relazione alle manifestazioni estive. L’estensione dell’attività di controllo del territorio, voluta dai sindaci Roberto Ciappi, Paolo Sottani e David Baroncelli (foto) è perché "sicurezza è sinonimo di qualità urbana – dichiara il presidente dell’Unione comunale Roberto Ciappi – e l’attivazione del turno di notte punta a garantire una presenza più costante e rassicurante al servizio delle comunità offrendo un contributo significativo al miglioramento del decoro e dell’ordine pubblico nel territorio".

L’area dell’Unione comunale del Chianti fiorentino si estende su circa 500 km quadrati e ha una popolazione di circa 45mila abitanti. Il servizio delle pattuglie in strada fino alle 23 si aggiunge alla riorganizzazione partita da alcune settimane, che ha previsto la suddivisione delle varie attività di polizia locale in tre aree: amministrativa, investigativa e viabilità. L’intento è quello di potenziare il servizio e le relative funzioni di controllo.

Il presidente Ciappi sottolinea poi l’importanza di investire sulla formazione degli agenti della polizia locale "con la finalità di dotarli di tutti gli strumenti necessari e utili a contrastare il fenomeno dell’abusivismo". La polizia locale ad oggi conta una trentina di agenti. Recentemente attivato anche il numero unico della polizia locale: 055.9360111.

Andrea Settefonti