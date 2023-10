Controlli straordinari . Ritirate cinque patenti

Prevenzione dei reati e controllo del territorio. Un lavoro portato avanti costantemente dai Carabinieri che operano in Valdisieve. Proprio i militari della Compagnia di Pontassieve - comandati dal capitano Alessandra Giardino -, con l’ausilio di personale della C.I.O. del sesto Battaglione "Toscano", hanno svolto un servizio straordinario di controllo tra Rufina, Pontassieve, Pelago e Londa. Un lavoro minuzioso, finalizzato alla prevenzione ed alla repressione delle condotte pericolose di chi è sotto l’effetto di droghe o di alcol. Oltre che a perseguire reati come i furti in abitazione. Sono state identificate 74 persone, elevate numerose contravvenzioni al Codice della strada e ritirate ben sette patenti. Cinque persone, inoltre, sono state denunciate per essere state colte alla guida in stato di ebbrezza. Un cinquantacinquenne, poi, è stato arrestato in esecuzione di un precedente ordine di carcerazione. Infine sono stati segnalati un ventiduenne ed un venticinquenne, entrambi per detenzione di una modica quantità di hashish. Leonardo Bartoletti