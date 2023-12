Controlli, al via il servizio di 24 nuovi steward per le strade di Firenze

Firenze, 7 dicembre 2023 - Partono stasera i 24 nuovi steward ingaggiati dal Comune di Firenze per controllare le zone sensibili dell’area Unesco nel periodo natalizio. Il servizio che si aggiunge a tutti gli altri già attivi durerà da stasera al 7 gennaio, e prevede che 24 steward ogni giorno dalle 18 alle 23, faranno attività di presidio e di controllo nelle zone più sensibili dell’area Unesco come ad esempio San Lorenzo, Borgo Ognissanti, Palazzuolo, San Frediano, San Marco e Pitti.

Ad augurare buon lavoro agli steward nel giorno del loro esordio c’è stato il sindaco Dario Nardella e l’assessora alla sicurezza Benedetta Albanese. “Sulla sicurezza stiamo facendo tantissimo – ha ricordato Albanese – e questi nuovi steward che si aggiungono agli altri già in servizio a Firenze e ai volontari in divisa dell’associazione nazionale carabinieri ne sono una ulteriore prova”. I 24 steward si alterneranno indicativamente in gruppi da quattro e potranno essere cambiati in base a eventuali necessità rilevate sul territorio.